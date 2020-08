„Jedenfalls haben die USA in den vergangenen 20 Jahren zahllos viele Milliarden in die innere Sicherheit und in Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung gesteckt, um menschliche Feinde abzuwehren. Dabei hat man auf die viel größere potenzielle Gefahr von Mikroben vergessen. Terroristen haben nicht die Kapazität, den American Way of Life mit quietschenden Reifen zum Stillstand zu bringen. Covid-19 hat das leicht binnen weniger Wochen geschafft“, heißt es in der aktuellen Ausgabe von „Foreign Affairs“.