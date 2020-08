Kuen selbst könnte als starker Linksfuß („Den Rechten hab ich eher zum Stehen“) Coach Chris Ilzer am Flügel oder als Zehner gelegen kommen. Ob Jakob Jantscher (Bild oben) in nächster Zeit im Mittelfeld wirbeln kann, entscheidet sich heute früh. Mittels MR wird gecheckt, ob „Jantschi“ nach dem Schlag auf die Wade sofort ins Camp einrückt. Gesamt fahren 27 Mann in die Thermenregion: 20 Spieler plus Goalies, das Trio Spendlhofer-Grozurek-Lackner trainiert abseits.