Halep unsicher bezüglich US-Open-Antreten

Simona Halep wird indes erst nach dem am Montag beginnenden Turnier in Prag entscheiden, ob sie zum Grand-Slam-Turnier nach New York reisen wird. Die Weltranglisten-Zweite der Tennis-Damen wäre nach der Absage der Nummer 1, Ashleigh Barty (AUS), bei den US Open topgesetzt. „Ich muss erst ein Gefühl dafür bekommen, was die Organisatoren auch in Bezug auf die Reise machen, dann kann ich meine Entscheidung treffen“, sagte Halep am Sonntag in Prag.