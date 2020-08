„Für bestimmte Drohnen gibt es ja schon jetzt eine Registrierungspflicht, und für Drohnen unter 250 Gramm braucht man auch weiterhin keinen Führerschein“, weiß Martin-Josef Klinglmayr, Obmann eines Vereins aus Schiedlberg, der Drohnenrennen organisiert. Durch eine Brille, die mit der Kamera an seiner Drohne verbunden ist, sieht der 43-Jährige, wo er hinsteuern muss. Er selbst fliegt ohnehin großteils in einer geschützten In- oder Outdoorumgebung, trotzdem ist er froh, dass man ab nächstem Jahr einen kurzen Online-Kurs machen muss. „Es wurde noch nie jemand schwer verletzt, aber Drohnen sind dennoch kein Spielzeug. Man sollte verantwortungsvoll damit umgehen“, sagt der 43-Jährige, der sich seine Drohnen komplett selbst designt und mit Hilfe eines 3D-Druckers baut.