Im Bundesland Salzburg gibt es aktuell nach Wien die zweitmeisten Coronafälle in ganz Österreich. Während es in der Stadt Salzburg am Sonntag bis jetzt keine Neuinfektionen gab, verzeichnet der Flachgau 12 Neuinfektionen und insgesamt 40 Infizierte. 17 davon stammen allerdings aus derselben Großfamilie.