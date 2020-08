Mehrere junge Männer dürften in der Nacht auf Samstag, vermutlich stark alkoholisiert, in einer Wohnung im Vorarlberger Götzis mit einem Luftdruckgewehr hantiert haben, wobei sich ein Schuss löste. Ein 18-Jähriger wurde dabei getroffen und erlitt einen Leberdurchschuss. Vor der Exekutive gaben die jungen Männer jedoch an, dass Unbekannte auf offener Straße auf sie geschossen hätten.