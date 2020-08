In den übrigen Bundesländern sind die Zahlen deutlich niedriger: In Salzburg wurden 13, in Nieder- und Oberösterreich je sieben, in Kärnten und der Steiermark je vier und im Burgenland drei neue Corona-Fälle registriert. In Tirol gab es eine Neuinfektion, in Vorarlberg wurde kein neuer Fall verzeichnet.