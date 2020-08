In mir drinnen war immer das Gefühl, dass ich Fußballtrainer werden will. Obwohl ich ein guter Skifahrer geworden wäre, ich hab mit nur zehn Ski-Tagen pro Jahr die Uni-Skirennen gewonnen (lacht). Nach der HTL in Weiz hab ich für die Pichlerwerke gearbeitet, studiert hab ich kurz Medizin, dann Sportwissenschaften. Aber ich hab viele Jobs gehabt: Ich war Werber für das Rote Kreuz, 2002 bis 2003 war ich Barkeeper in der Strandbar am Stubenbergsee. Im Sommer 2003 war ich dann als Animateur beim Summer Splash auf Ios!