Gegen 14.40 Uhr lenkte ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Zell am See (Salzburg) einen Firmenkleinbus auf der Schoberpassstraße von Rottenmann Richtung Selzthal und wollte in die Lassinger Landesstraße einbiegen. Dabei dürfte er einen aus Richtung Selzthal kommenden 24-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Liezen übersehen haben.