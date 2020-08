In Indien ist am Freitagabend gegen 19.40 Uhr (Ortszeit) eine Maschine der Air India Express nach dem Aufsetzen über die Landebahn hinaus gerast und in zwei Teile zerbrochen. An Bord des Jets, der aus Dubai gekommen war, befanden sich 190 Menschen, darunter auch zehn Kinder. Entgegen ersten Meldungen kamen bei der dramatischen Bruchlandung mindestens 18 Menschen - darunter auch der Pilot - ums Leben, 123 wurden verletzt, 15 von ihnen schwer.