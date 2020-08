Unter Protest des Nachbarlandes Litauen hat Weißrussland bei einem umstrittenen Atomkraftwerk an der EU-Grenze mit einer wichtigen Phase der Inbetriebnahme des ersten Blocks begonnen. Der erste Brennstab sei am Freitagvormittag geladen worden, teilten das Energieministerium in Minsk und der russische Atomenergiekonzern Rosatom mit. Bis Ende August sollen mehr als 160 weitere Brennstäbe aktiviert werden.