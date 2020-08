Mit der neuerlichen Maskenpflicht fragen sich viele: „Warum muss man in Supermärkten Mund und Nase bedecken, aber in kleineren Geschäften, in denen die Menschen weit näher zusammen stehen, nicht?“ Die Pflicht ist beschränkt auf „notwendige“ Geschäfte, sagt die Politik. Ebenfalls schwer verständlich: In Kinos ist die Luft Studien zufolge „sauberer“ als in Büros ... trotzdem besuchen wir die Letzteren schon länger wieder täglich, erstere fahren gerade erst hoch.