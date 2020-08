Die Ränge vier und fünf belegen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP, 443 Beiträge) und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ, 423 Beiträge). Dieser übte medienwirksam Kritik an Tanners Reformplänen für das Bundesheer. Nach mehrmaliger Kritik an der Bundes-SPÖ zog Doskozil in Zweifel, ob die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner (Platz 11, 277 Beiträge) die beste Spitzenkandidatin für die nächste Nationalratswahl wäre. Rendi-Wagner verwies als Reaktion auf die Mitgliederbefragung vom Mai. Gegen Ende des Monats geriet Doskozil aufgrund der Insolvenz der Mattersburger Commerzialbank in die Defensive.