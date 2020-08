Der Premier-League-Verein Arsenal will 55 Stellen streichen. Das kündigte der Klub am Mittwoch auf seiner Website an und begründete den geplanten Schritt mit finanziellen Auswirkungen der Coronakrise. In neue Spieler will der Rekord-Cupsieger aber trotzdem weiter investieren. Das rief in sozialen Medien teils harsche Kritik hervor - vor allem gegen Spitzenverdiener Mesut Özil.