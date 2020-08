„Mit Messer verletzt und in Wald verschleppt“

„Gegenüber den ersteintreffenden Polizeistreifen gab der Mann an, von drei Personen im Bereich seiner Wohn- und Arbeitsadresse in Aldrans überfallen, mit einem Messer verletzt und in der Folge in den Wald verschleppt worden zu sein“, heißt es vonseiten des LKA Tirol. Die angebliche Tat dürfte sich bereits in der Nacht bzw. in den Morgenstunden zugetragen haben.