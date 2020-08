Ausgeträumt im „Theatre of Dreams“ - der LASK hat das Viertelfinale in der Fußball-Europa-League erwartungsgemäß verpasst. Die Linzer verloren am Mittwochabend beim englischen Rekordmeister Manchester United im Old-Trafford-Stadion knapp mit 1:2 und das trotz Traumtor und Führung. Damit zogen die Linzer nach dem 0:5-Debakel im Hinspiel noch vor der Corona-Pause am 12. März deutlich mit Gesamt-1:7 den Kürzeren. Auf die „Red Devils“ wartet nun der FC Kopenhagen.