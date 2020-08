Anfrage einer Mitarbeiterin des Landes bei FMA

Am Nachmittag vor der Schließung sei indes bereits eine Anfrage einer Mitarbeiterin der Finanzabteilung des Landes Burgenland bezüglich einer Selbstanzeige des damaligen Bankchefs Martin Pucher eingegangen, berichtet der ORF. Die FMA habe Doskozil dann am Abend mitgeteilt, dass die Bank in wenigen Stunden geschlossen werde. Der Landeschef habe danach nach eigenen Angaben nur die Landesregierung darüber in Kenntnis gesetzt.