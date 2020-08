Einem mutmaßlichen Einbrecher konnte die Polizei in Wattens das Handwerk legen. Der 17-jährige Portugiese gestand, in das örtliche Schwimmbad und in das Kassenhäuschen eines Zirkus eingedrungen zu sein und unter anderem Bargeld gestohlen zu haben. Von seinem Komplizen fehlt indes noch jede Spur.