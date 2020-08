TikTok wächst auch in Österreich rasant

Bei österreichischen Jugendlichen ist TikTok ebenfalls sehr beliebt. Mit einem Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr zählt TikTok im „Jugend-Internet-Monitor 2020“ zu den am schnellsten wachsenden Plattformen hierzulande. Besonders beliebt ist die Plattform bei den Elf- bis 17-Jährigen.