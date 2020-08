Die Ermittlungen nahmen im Oktober 2018 ihren Lauf, als die Cybercrime-Experten auf den Online-Shop im Darknet stießen. Die Auswertung der vorhandenen Spuren führte nach Neu-Ulm, von wo aus die Shop-Betreiber „Tausende Briefe mit verbotenem Inhalt versandten“, so die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung. Unter Handelsnamen wie „Lenas Cheese“ oder „Lenas Hawaiian Snow“ wurden demnach zwischen Juni 2018 und März 2020 mindestens vier Kilogramm Marihuana über „Lenas Bioladen“ verkauft und ausgeliefert.