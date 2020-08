Seit 10. Juni ist das umstrittene Fahrverbot für zu laute Motorräder auf bestimmten Straßenzügen in den Tiroler Bezirken Reutte und Imst in Kraft. Am Dienstag veröffentlichte die Landesverkehrsabteilung eine erste Zwischenbilanz: Demnach waren von rund 5000 kontrollierten Bikes nur 89 zu laut.