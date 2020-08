„Straßenverengungen, Bus, Radweg“

Klar ist: Wer auch immer nach der Wahl das Verkehrsressort bekommt (wieder die Grünen?), hat alle Hände voll zu tun. „Ich bitte darum, auf die Autofahrer nicht ganz zu vergessen“, schreibt uns Martha L. aus dem 6. Bezirk. Sie ist auf ihr Auto angewiesen, der Arbeitsplatz liegt in Guntramsdorf. Mit den Öffis würde sie „eine Stunde wertvolle Zeit mit meiner Tochter verlieren“. Was sie stört: „Straßenverengungen durch Inseln, wo ein Bus fährt, der alles noch verlangsamt.“ Weiter: „Radweg an der linken Wienzeile“. Zusatz: „Und, und, und.“