Unfalldrama in der Wiener Donaustadt: Ein Fußgänger (90) wurde Montagfrüh von einem Müllwagen überrollt und getötet. Der betagte Mann war mit einem Rollator auf einem Geh- und Radweg in einer Wohnhausanlage in der Larwingasse unterwegs, als er gegen 8 Uhr von dem Lkw erfasst wurde.