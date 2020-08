Im Riesenskandal um die Commerzialbank Mattersburg hat der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag seine Sicht der Dinge erklärt und ist dabei ungewohnt stark in die Offensive gegangen. Er übte zum einen heftige Kritik an der österreichischen Medienlandschaft, den Großspendern der ÖVP und an Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bevor die Pleite der Mattersburger Skandalbank feststand, seien sogar noch fünf bis zehn Millionen Euro verschoben worden. Es sei jetzt die Aufgabe von kritischen Journalisten aufzuklären, wer dafür verantwortlich sei.