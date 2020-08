In Leipzig ersetzt der ruhige, nie in der Öffentlichkeit präsente Tennispartner von Bullen-Sportboss Christoph Freund den zum AS Monaco und Trainer Niko Kovac abgewanderten Paul Mitchell. Nach Stürmer Hwang ist Vivell der zweite Kapazunder, der in diesem Sommer vom rot-weiß-roten Europacup- zum deutschen Champions League-Starter überläuft.