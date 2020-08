Vielleicht lag es an der Schwüle, dass junge Nachtschwärmer am Wochenende ausflippten. In einer Shisha-Bar in der Wiener Straße in Linz lieferten sich zwei Tschetschenen eine Schlägerei mit der Lokalbelegschaft. Dabei zog ein 22-jähriger Tschetschene aus Asten ein Messer, sein Kumpel (19) eine Pistole. Die beiden Lokalbesitzer und der Türsteher wurden verletzt, die Verdächtigen flüchteten. Der Ältere konnte wenig später festgenommen werden.