Auch SpaceX will Touristen zur ISS fliegen

Ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte 2021 will auch SpaceX drei Touristen zum Außenposten der Menschheit im All schicken. Geplant ist, dass sie zusammen mit einem Kommandanten in der Raumkapsel „Crew Dragon“ zur ISS reisen, wie das texanische Start-up Axiom - die Partnerfirma von SpaceX bei dem Projekt - Anfang März dieses Jahres mitteilte.