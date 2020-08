Was wir auch wissen wollen: Was funktioniert in der Stadt gut, wovon soll es mehr geben? Die Spitzenkandidaten der Wien-Wahl freuen sich schon auf die Einsendungen unserer Leser. Wir werden sie mit den Problemen und Wünschen konfrontieren, und sie werden bis zum 11. Oktober in regelmäßigen Abständen Fragen unserer Leser direkt beantworten.