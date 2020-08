Den strahlend schönen Samstag nutzten viele zu Bergtouren. Für eine Tirolerin endete diese in Neukirchen am Großvenediger im Salzburger Pinzgau tödlich. Die 26-jährige Frau aus dem Bezirk Kufstein war am Nordgrat des 3657 Meter hohen Großvenedigers unterwegs. Etwa 100 Meter unterhalb des Gipfelkreuzes rutschte die Frau aus und stürzte ostseitig des Grats ab. Ihre Begleitung setzte sofort einen Notruf ab und verständigte die Einsatzkräfte. Die Verunglückte konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. Am Einsatz waren Kräfte der Bergrettung Prägarten und Neukirchen, der Alpinpolizei Lienz und Zell am See sowie der Rettungshubschrauber Alpin Heli 4 und ein Polizeihubschrauber aus Kärnten beteiligt.