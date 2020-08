Ein traumhafter Sonnentag, das Grün während der Fahrt ins Ötztal erscheint besonders intensiv. In Sölden reges Treiben von Moutainbikern und Rucksacktouristen – überraschend in diesem Zittersommer. Nun aber hinauf Richtung Obergurgl. Die berühmt gewordene Leckgalerie nach Zwieselstein ist seit 17. Juli wieder befahrbar, vorerst einspurig. Immerhin. Das war nicht immer so. Am 28. Mai donnerte auf diese eine Mure, die Riesensteine mitbrachte. Einsturzgefahr. Aufgrund der Instabilität des Hanges war eine Totalsperre der B186 unumgänglich, Arbeiten waren lange nicht möglich, die Wiederöffnung wurde für 11. August prognostiziert.