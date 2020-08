Der Kleintransporter eines Deutschen (50) begann am Freitagnachmittag bei der Fahrt durch den Katschbergtunnel stark zu rauchen. Der Lenker fuhr in eine Nische im Tunnel und versuchte den Brand selbst zu löschen. Sieben Jugendliche waren am Heimweg von einem Trainingslager in Slowenien mit im Fahrzeug. Der Tunnerlwart sperrte die Röhren in beide Richtungen, der Polizei gelang es rasch das Feuer zu löschen.