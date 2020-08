Anwalt wäscht Straches Hände in Unschuld

Und was sagt Straches Anwalt Johann Pauer zur neuesten Entwicklung in der Affäre? Lediglich: „Mein Mandant hatte als Parteiobmann naturgemäß nichts mit der Abrechnung einzelner Spesen oder dem Rechnungswesen an sich zu tun.“ Und: „Eines Rechtsstaates unwürdig ist die Tatsache, dass Journalisten Informationen erhalten, noch bevor Anwälte davon erfahren.“