Erneut gestiegen ist die Zahl der Infizierten in den Coronavirus-Clustern in Niederösterreich. Was den Cluster in St. Wolfgang (Oberösterreich) betrifft, wurden am Freitag drei weitere infizierte Niederösterreicher gemeldet. Im Zusammenhang mit einer in Emmersdorf stattgefundenen Tauffeier gibt es mittlerweile zehn Infizierte, zwei weitere Fälle wurden also registriert. Zudem haben sich auch vier Niederösterreicher bei einer Gedenkfeier in Wien angesteckt.