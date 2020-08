Eltern hatten am Tag der Mathematik-Matura am 28. Mai in der Früh wegen zweier Postings Anzeige erstattet. Auf einem Video war ein Ausschnitt aus einem Ego-Shooter-Computerspiel zu sehen, in dem der Schütze mit gezogener Waffe auf das Gymnasium zugeht. Hinterlegt war es mit Teilen des Songs „Pumped Up Kicks“, in dem es um ein School-Shooting geht.