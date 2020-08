„Habt ihr meine Telefonnummer verloren?“ fragt Button via Social Media bei Racing Point an - und man kann irgendwie das Schmunzeln in seinem Gesicht erahnen, als er dieses „Angebot“ in die Welt hinaus gezwitschert hat. Sonderlich realistisch ist ein Einsatz des mittlerweile 40-jährigen Briten zwar nicht gewesen (HIER gibt‘s die Infos zur tatsächlich getroffenen Entscheidung!), aber rein vom Alter her gäbe es keine Gefahr, dass er sich bei einem Comeback „zu alt“ fühlen müsste. Würde doch dann mit Kimi Räikkönen (bald 41) ein weiterer Formel-1-Methusalem mit ihm um Punkte rittern. Mal abgesehen von der Schwäche des Alfa Romeo des Finnen im Vergleich mit den sauschnellen Racing-Point-Boliden ...