Daniel Blumberg - On & On

Der Londoner Daniel Blumberg ist ein Multitalent. Er spürt Klänge und Sounds mithilfe visueller Eindrücke. Er komponiert, schreibt und zeichnet. Er lässt sich ungern in Grenzen festhalten und liebt es, zu überraschen. „On & On“ ist sein zweites Album auf Mute Records und ja - es ist ein „match made in heaven“. Hier kommt zusammen, was zusammenpasst. Mithilfe von Freunden und Musikern der Improvisations-Bühne des Londoner Cafés Oto hat Blumberg seine Songs in einer Live-Session aufgenommen und von Scott-Walker-Intimus Peter Walsh stilecht produzieren lassen. Das Ergebnis ist ein intensives, aber auch sehr zurückgelehntes Album, das manchmal an Walker, manchmal an Bob Dylan und manchmal an Elliott Smith erinnert. Gut so! 7,5/10 Kronen