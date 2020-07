Der ursprüngliche DTM-Saisonstart am 24. April in Zolder in Belgien war wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben worden. Unter einem strengen Hygienekonzept soll nun in neun Events bis zum Saisonfinale am 8. November in Hockenheim der Champion ermittelt werden. Auf dem Traditionskurs in Spa-Francorchamps findet am Samstag das erste Freie Training der Notsaison statt.