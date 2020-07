Kaum entspannt sich die Corona-Lage in St. Wolfgang im Salzkammergut wieder ein wenig, rückt ein anderes Sorgenkind in den Mittelpunkt: Wien vermeldete am Montag 81 neue Fälle. Im Fokus steht ein Cluster, der vor einigen Tagen im Rahmen einer Gedenkfeier in der türkischen Community entstanden ist.