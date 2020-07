„Brüste ins Erdgeschoß gerutscht“

Die Schönheitsoperation ist nun schon eine Weile her und die Katze erklärte im Interview gegenüber „Promiflash“, dass sie sich „grundsätzlich sehr wohl in ihrer Haut“ fühle, ihre Oberweite sich aber verändert habe. Grund genug, sich noch einmal einer OP zu unterziehen? „Meine Brüste sind ein bisschen ins Erdgeschoß gerutscht“, gibt sie zu. „Das stört mich ein bisschen - aber damit kann ich leben!“, so Katzenberger gewohnt ehrlich. Eine Brustverkleinerung komme nicht infrage.