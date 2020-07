„Er hasst alles“

Der 72-Jährige sprach auch davon, Wachebeamte und Staatsanwälte in Konzentrationslager sperren zu wollen. Der Mithäftling ist sich ganz sicher: „Er hasst alles, was sich bewegt, nur nicht sich selbst. Er ist einfach gegen alles. Der Mann ist gefährlich und hinterhältig.“ Das Urteil: zwölf Jahre Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Nicht rechtskräftig.