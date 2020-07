Seit vergangenen Freitag steht fest, dass die Produktion aus Spielberg bis 2021 ins Ausland verlagert werden soll - ATB produziert laut dem Kreditschutzverband AKV an zwölf Standorten in mehreren Ländern. 360 von gut 400 Arbeiternehmern werden in der Steiermark den Job verlieren. Am Standort Spielberg soll es künftig nur noch Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Kundenservice geben - in Summe 50 bis 60 Jobs.