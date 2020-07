Voll Feuereifer

Mittlerweile arbeitet Snider solo und lebt an mehreren Orten. „Wir haben in Belize ein Haus am Strand renoviert. Als sich die Covid-Krise zuspitze, sind wir gleich hierhergezogen. Aber normalerweise verbringe ich auch Zeit in Las Vegas und New York.“ Von einem ruhigen Dasein am Meer will der quirlige Blondschopf also nichts wissen: „Mein nächstes Projekt sind zwei Filme, bei denen ich Regie führe. Einer ist das Remake eines 80er-Horror-Klassikers. Und ich habe soeben meinen ersten Roman fertiggestellt.“



