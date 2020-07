Die Gewerkschafter haben bereits den IStGH in Den Haag gebeten, eine Untersuchung einzuleiten. Bolsonaro werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Der rechtskonservative 65-Jährige soll „kriminell fahrlässig mit der Covid-19-Pandemie umgegangen sein und dabei das Leben von Angehörigen des Gesundheitswesens und der brasilianischen Gesellschaft aufs Spiel gesetzt haben“. Der Gewerkschaftsverbund gibt an, mehr als eine Million brasilianische Angehörige des Gesundheitssektors zu vertreten. Der Gerichtshof in Den Haag ist nicht automatisch verpflichtet, sich derartiger Anliegen anzunehmen.