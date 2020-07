Wird ein Kind mit dieser Geschwindigkeit angefahren sind schwerste oder gar tödliche Verletzungen die Folge. Die aktuelle Strafhöhe zwischen 70 und 2180 Euro steht in keinem Verhältnis zur verursachten Gefährdung. Ein Führerscheinentzug erfolgt derzeit erst ab einer Tempo-Überschreitung von 40 km/h. Neben höheren Strafen für Raser fordert der VCÖ auch die Aufnahme von Handy am Steuer ins Vormerksystem. Wer mit dem Handy am Ohr telefonieren, reagieren so schlecht wie Alko-Lenker mit 0,8 Promille, erinnert der VCÖ.