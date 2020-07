Erstmals wird es heuer in den Sommerferien einen zweiwöchigen Unterricht geben - für außerordentliche Schüler und jene, die in Deutsch zwischen einem Vierer und einem Fünfer stehen. 500 Schulen werden dafür früher in das neue Schuljahr starten. Rund 23.000 Schüler haben sich für das Angebot angemeldet. Lehrer müssen sich für das Projekt freiwillig melden, in Wien, Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark werden noch Pädagogen gesucht.