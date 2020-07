400 Höhenmeter in nur 90 Sekunden: Die schnellste Zipline Österreichs ist nichts für schwache Nerven. Mit einer Topgeschwindigkeit von weit über 100 km/h geht es auf vier Bahnen talwärts. Der wilde Ritt auf der Seilrutsche ist ein echter Drahtseilakt - auch aus infrastruktureller Sicht: Denn in einer rekordverdächtigen Bauzeit von nur 100 Tagen legte die 125-köpfige Mariazeller Baugruppe Zefferer das Fundament für den neuen touristischen Anziehungspunkt in Annaberg, nicht weit von der steirisch-niederösterreichischen Landesgrenze entfernt.