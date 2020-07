Die sechs Verletzten - zunächst war von sieben Personen die Rede, die Zahl wurde am Sonntagnachmittag korrigiert - seien umgehend in Krankenhäuser eingeliefert worden, eine Person habe reanimiert werden müssen, teilte die Feuerwehr mit. Laut Polizei gibt es drei Leichtverletzte - einen Mann und zwei Frauen - sowie drei schwer verletzte Männer. Die Schwerverletzten gehören zum Obdachlosenmilieu. Zwei der drei Männer seien auch am Nachmittag noch nicht ansprechbar gewesen und ihre Identität nicht bekannt.