Auf der Donau bei Feldkirchen in Oberösterreich ist am Samstagabend ein Hausboot gekentert. Der Bootsbesitzer (60) war gemeinsam mit drei Freunden an Bord flussaufwärts unterwegs. Zwei Bekannte begleiteten das Boot auf einem Schlauchboot. Auf Höhe Oberlandshaag geriet das Boot kurz vor 19 Uhr aufgrund eines Fahrfehlers ins Wanken und kippte schließlich um.