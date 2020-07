Mit Tafelmesser zugestochen

Seitdem sitzt er in der Justizanstalt Graz-Jakomini und nimmt es mit der Körperpflege nicht so genau. Immer wieder müssen ihn Justizwachebeamte an die tägliche Wäsche erinnern. Als ihn die Bediensteten am Mittwoch aus dem WC geleiteten, zückte der Insasse plötzlich ein zugespitztes Tafelmesser, das er in seiner rechten Hand versteckt hielt, und stach damit in Richtung eines Beamten. Dieser konnte gerade noch ausweichen, ihm die Waffe entreißen und ihn mit Hilfe eines Kollegen fixieren – trotz heftiger Gegenwehr!