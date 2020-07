Damit hat wohl nicht einmal Verteidiger Wolfgang Blaschitz gerechnet, der den Obersten Gerichtshof ja selbst für seine Mandantin Barbara H. angerufen hatte: „Tatsächlich wurde mir avisiert, dass das Urteil in dem sogenannten Hexenprozess teilweise aufgehoben wird. Wir werden also wieder am Landesgericht Klagenfurt verhandeln.“